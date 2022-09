Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unfall im Gegenverkehr- Ausweichmanöver endet vor Leitpfosten

Rödinghausen (ots)

(sls) Zu einem Verkehrsunfall kam es am Mittwochmorgen (28.9.) auf der Oberbauerschafter Straße in Rödinghausen. Gegen 07.50 Uhr befand sich eine 52-Jährige aus Lübbecke auf der Oberbauerschafter Straße in Richtung Hansastraße. Als sie sich mit ihrem grauen Dacia in Höhe der Einmündung Kirchsiekbrink befand, kam ihr plötzlich der Fahrer eines Mitsubishi Pick-Up auf ihrer Fahrbahnseite entgegen. Der 25-Jährige aus Hilter fuhr in entgegengesetzter Richtung und kam, nach bisherigen Ermittlungen, mit seinem Fahrzeug im Bereich einer Rechtskurve nach links auf die Gegenfahrbahn. Hierbei stieß er mit dem Dacia zusammen. Die Lübbeckerin versuchte noch nach rechts auszuweichen, konnten jedoch eine Kollision nicht mehr vermeiden. Durch das Ausweichmanöver überfuhr sie noch einen Leitpfosten, der dadurch komplett aus der Verankerung gerissen wurde. Die 53-Jährige erlitt leichte Verletzungen im Kopfbereich und wurde durch die Besatzung eines Rettungswagen noch vor Ort ambulant behandelt. Der Schaden an beiden Fahrzeugen wird auf ca. 14.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell