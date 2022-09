Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Streitigkeiten beim Fahrzeugkauf- Unbekannte nehmen Schlüssel mit

Hiddenhausen (ots)

(sls) Am Dienstagabend (27.9.) beabsichtigte ein 32-Jähriger aus Hiddenhausen über eine Verkaufsplattform seinen Mercedes-Benz an einen Interessenten an der Oberen Wiesenstraße zu verkaufen. In Begleitung von zwei weiteren Personen erschien der bislang unbekannte Interessent gegen 20.30 Uhr in Hiddenhausen am Verkaufsort. Nach einer Probefahrt kam es im Verlauf des Verhandlungsgespräches zu Unstimmigkeiten über den Verkauf. Nachdem der Geschädigte den Verkauf daraufhin ablehnte, riss der vermeintliche Käufer das Handy und den Autoschlüssel des Mercedes aus der Hand des Hiddenhausers und nahmen diesen unbefugt mit. Anschließend entfernten sich die drei unbekannten Personen mit einem Audi (älterer Bauart) vom Tatort in bislang unbekannte Richtung. Ermittlungen zu den Interessenten über die Verkaufsplattform brachten bislang noch keine neuen Erkenntnisse zum Verkäufer. Die Kriminalpolizei hofft auf Zeugen, die die Situation an der Oberen Wiesenstraße beobachtet haben und Angaben zu den flüchtenden Personen (mit arabischen Aussehen) machen können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 05221-8880 entgegen genommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell