POL-HF: Hoher Sachschaden nach Verkehrsunfall- Insassen verletzt

(sls) Polizeibeamte wurden am Montagabend (29.6.) zu einem Verkehrsunfall auf der Borriestraße in Bünde gerufen. Nach bisherigen Ermittlungen befuhr gegen 20.42 Uhr ein 19-Jähriger aus Bünde mit seinem weißen Tiguan die Borriestraße in Richtung Levisionstraße. In entgegengesetzter Richtung befand sich ein 66-Jähriger Fahrer eines roten VW Lupo. In Höhe der Hausnummer 21 beabsichtigte der Lupo-Fahrer aus Enger nach links auf den dortigen Parkplatzbereich zu fahren. Hierbei übersah er den entgegenkommenden Bünder mit einem Fahrzeug, so dass es zu einem Zusammenstoß kam. Durch die Kollision wurde der Lupo in den anliegenden Grünstreifenbereich der Borriestraße geschleudert. Sowohl beide Fahrzeugführer als auch jeweils eine Beifahrerin im Tiguan und im Lupo wurden leicht verletzt. Sie wurden zur ambulanten Behandlung ins Herforder und Bünder Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 25.000 Euro an beiden Fahrzeugen. Da der Verdacht besteht, dass der Tiguan mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war, wurden die Fahrzeuge zur weiteren Beweissicherung vorläufig sichergestellt. Das Verkehrskommissariat hat die weitere Bearbeitung übernommen.

