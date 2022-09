POL-HF: Krad rutscht in den Gegenverkehr - Rollerfahrer und Sozia verletzt

Kreispolizeibehörde Herford

(jd) In der Nacht zu Sonntag (25.9.) ereignete sich um 0.30 Uhr auf der Bäderstraße ein Verkehrsunfall. Ein 17-jähriger Kirchlengeraner fuhr mit seinem Kleinkraftrad, auf dem auch eine 15-jährige Bünderin als Sozia mitfuhr, in Richtung Stift Quernheim. Zeitgleich fuhr auf der Gegenfahrbahn in Richtung Raiffeisenstraße ein 19-jähriger Bünder mit seinem VW. In einer Rechtskurve verlor der 17-Jährige die Kontrolle über seinen Roller und rutschte auf der regennassen Fahrbahn in den Gegenverkehr, wo er mit dem VW kollidierte. Durch den starken Aufprall verletzten sich die 15-Jährige und der 17-Jährige und wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Da bei dem Mann aus Kirchlengern ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest positiv anschlug, wurde ihm eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde sichergestellt. Die Erziehungsberechtigten wurden durch die Polizeibeamten über den Unfall in Kenntnis gesetzt. Es entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro.

