POL-WI: Verkehrsunfall mit erheblichen Sachschaden auf der A3 in Richtung Süden Höhe Elz

Am frühen Samstagmorgen, den 14.05.2022, gegen 03:00 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall mit erheblichen Sachschaden und einem leicht verletzten Fahrzeugführer auf der BAB 3 in Fahrtrichtung Frankfurt. Ein Sattelschlepper samt Anhänger fuhr Höhe der Gemarkung Elz in den dortigen Baustellenbereich ein. Hierbei übersah der 62-jährige Fahrzeugführer den zur Absicherung auf dem rechten Fahrstreifen unbesetzten abgestellten Absperranhänger und fuhr ungebremst gegen diesen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die Sattelzugmaschine erst gegen die Mittelschutzplanke und anschließend wieder in Richtung der Außenschutzplanke abgewiesen bis sie auf der Fahrabhn zum Stehen kam. Der Fahrzeugführer wurde leicht verletzt in ein nahgelegenes Krankenhaus verbracht. Die Bergung der Fahrzeuge gestaltete sich schwierig und dauerte insgesamt 4 Stunden an. Eine Vollsperrung bestand für etwa 1,5 Stunden. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 150.000EUR.

