POL-WI: +++Alkoholisierter Pkw-Fahrer fährt auf Sattelzug auf - alle Fahrzeuginsassen verletzt+++

BAB 3, Gemarkung Bad Camberg, km: 125,9, Fahrtrichtung Frankfurt Unfallzeit: Samstag, 30.04.2022, 05:01 Uhr Sachverhalt Zur Unfallzeit befuhren ein Sattelzug und ein Pkw in dieser Reihenfolge die A3 aus Fahrtrichtung Limburg kommend in Fahrtrichtung Idstein. In Höhe km 125,9 fuhr der 21jährige Fahrer des Pkw aus dem Landkreis Groß Gerau auf das Heck des Sattelzuges auf. Die vier Insassen des Pkw wurden verletzt. Der Fahrer wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, der Beifahrer mit einem Rettungshubschrauber in ein Universitätsklinikum eingeliefert. Die beiden Mitfahrer wurden an der Unfallstelle ambulant behandelt. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde Alkoholgeruch in der Atemluft des Pkw-Fahrers festgestellt. Bei ihm wurde eine Blutentnahme durchgeführt, sein Führerschein wurde sichergestellt. An dem Pkw, der nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit war, entstand erheblicher Sachschaden. In Folge des Rückstaus ereignete sich ein weiterer Unfall zwischen zwei Lkw. Die Autobahn wurde während der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten für ca. 1,5 Stunden voll gesperrt. Es entstand ein Rückstau von bis zu 10 km.

