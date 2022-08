Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Kreisverkehrsplatz bei Nürburg illegal abgesperrt

PI Adenau/Nürburg (ots)

Am 21.08.2022 wurde um 03:21 Uhr durch einen aufmerksamen Verkehrsteilnehmer gemeldet, dass in einem Kreisverkehrsplatz der B258/L93 bei Nürburg in mehreren Richtungen Absperrgitter aufgestellt wurden und diese nicht beleuchtet und somit kaum erkennbar seien.

Vor Ort stellte sich schnell heraus, dass die Absperrgitter unberechtigt auf die Fahrbahn gestellt wurden. Unbekannte Personen hatten die Absperrgitter aus Metall von umliegenden Liegenschaften entfernt und die Zu- und Abfahrten in bzw. aus dem Kreisverkehrsplatz blockiert.

Es war offenbar nur dem Zufall und der zeitnahen Mitteilung über die Gefahrenstelle zu verdanken, dass es nicht zu einem schädigenden Ereignis kam.

Die Hindernisse wurden von der Polizei letztlich wieder von der Fahrbahn geräumt.

Zeugen, welche ggf. Angaben zu Tatverdächtigen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Adenau unter der Rufnummer 02691-9250 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell