POL-NOM: Fehlerbehebung zur Meldung "POL-NOM: Erneuter Brand von Strohballen im Bereich Moringen"

Northeim (ots) - Moringen, Verlängerung der Straße "An der Specke", Mittwoch, 02.03.2022, 22.45 Uhr MORINGEN (Wol) - Ca. 70 Strohballen in Brand. Am Montagabend gegen 22.45 Uhr meldeten Zeugen einen Brand von diversen Strohballen am Ortsrand von Moringen. Vor Ort konnten ca. 70 Strohballen im Vollbrand festgestellt werden. Die Feuerwehren (FFW Moringen, Fredelsloh, Höckelheim & Northeim) waren mit der Unterstützung ...

