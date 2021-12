Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln Pkw geführt

Bad Gandersheim (ots)

Einbeck, Ringstraße, Montag, 06.12.21, 21.30 Uhr KREIENSEN (schw) - Am Montag, 06.12.21, 21.30 Uhr, stellten Beamte der Polizei Bad Gandersheim auf der B64, zwischen Kreiensen und Bad Gandersheim einen Pkw Audi A6 fest. In der Ringstraße, in Kreiensen konnten die Beamten den Audi, der durch einen 30-jährigen Kreienser geführt wurde, anhalten und kontrollieren. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellten die Beamten bei dem Kfz-Führer drogentypische Auffallerscheinungen fest. Ein durchgeführter Drogenurintest bestätigte die Feststellungen im Hinblick auf eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel. Es wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet und die Weiterfahrt untersagt. Des Weiteren wurde ein Ordungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

