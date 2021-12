Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Trunkenheit im Verkehr

Bad Gandersheim (ots)

Kalefeld, Nelkenstraße, Montag, 06.12.21, 15.35 Uhr KALEFELD (schw) - Am Montag, 06.12.21, 15.35 Uhr kontrollierten Beamte der Polizei Bad Gandersheim in Echte, in der Nelkenstraße, einen 67-jährigen Kalefelder mit seinem Kleinkraftrad. Während der Kontrolle konnten die Beamten eine alkoholische Beeinflussung des Kalefelders feststellen. Eine Überprüfung an einem stationären Alkomaten ergab einen Wert von mehr als 0,6 Promille. Dem Kalefelder wurde die Weiterfahrt untersagt und es wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

