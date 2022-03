Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Pkw macht sich selbstständig

Bad Gandersheim (ots)

Einbeck, Kantstraße, Montag, 28.02.22, 17.30 Uhr KREIENSEN (schw) - Am Montag, 28.02.22, 17.45 Uhr wurde die Polizei Bad Gandersheim zu einem Unfall im Bereich der Kantstraße in Kreiensen gerufen. Vor Ort konnten die Beamten einen Pkw Audi festgestellt, der unfallbeschädigt an einem, in der Kantstraße befindlichen Carport stand. Nach Ermittlungen konnte festgestellt werden, dass der Pkw durch den 65-jährigen Halter gegen 17.30 Uhr oberhalb des Unfallortes zum Parken abgestellt wurde. Aus bislang nicht geklärter Ursache machte sich der Pkw kurze Zeit später selbständig und rollte bergab in den unfallbetroffenen Carport. Hierdurch entstanden am Pkw und am Carport Schäden in Höhe von ca. 15.000,- EUR

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell