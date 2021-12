Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Betrunkener Autofahrer verursacht Unfall mit Leichtverletzten +++ Teenager von Unbekanntem belästigt +++ Während dem Schwimmen bestohlen +++ Im Bus mit Pfefferspray attackiert +++

Wiesbaden (ots)

1. Betrunkener Autofahrer verursacht Unfall mit Leichtverletzten, Wiesbaden, Mainz-Kastel, Otto-Suhr-Ring Dienstag, 21.12.2021, 21:10 Uhr,

(mh) Am Dienstagabend ist es im Otto-Suhr-Ring in Mainz-Kastell durch einen betrunkenen Autofahrer zu einem Unfall mit Leichtverletzten gekommen. Die Geschädigten warteten in zwei PKWs an der Ampel einer Kreuzung, als ein Mann mit seinem weißen Sprinter heranfuhr und trotz einer kurzen Bremsung in das Heck des hintersten Autos krachte. Dieses Auto wurde durch die Wucht des Aufpralls auf das davorstehende Auto geschoben. Eine geschädigte Person klagte über Schmerzen, musste jedoch nicht ins Krankenhaus gebracht werden. Der Fahrer des Sprinters wurde vorsorglich zur Beobachtung in ein Krankenhaus verbracht. Es kam nicht zu größeren Verkehrsbehinderungen. Es entstand Sachschaden von ca. 25000 EUR. Aufgrund der starken Alkoholisierung des Sprinterfahrers wurde im Krankenhaus eine Blutentnahme durchgeführt. Der Mann musste seinen Führerschein abgeben, ihm droht nun ein Strafverfahren.

2. Teenager von Unbekanntem belästigt

Wiesbaden, Biebrich, Rathausstraße Dienstag, 21.12.2021, 17:15 Uhr,

(mh) Am Dienstagnachmittag wurde in der Rathausstraße in Wiesbaden ein Teenager von einem unbekannten Täter auf schamverletzende Weise angesprochen. Nachdem der 13-Jährige nicht antwortete, verließ der Unbekannte die Örtlichkeit fußläufig. Der Täter soll männlich, ca. 35 Jahre alt, ca. 170cm groß und von dünner Statur gewesen sein. Er habe dunkle, kurze Haare und einen dunklen 3-Tage-Bart getragen. Bekleidet sei er mit einer dunkelblauen Stoffjacke und einer dunkelblauen Jeans gewesen.

Personen, die Hinweise zur Tat selbst oder der Identität des Täters geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Nummer (0611) 345-0 zu melden.

3. Während dem Schwimmen bestohlen

Wiesbaden, Rheingauviertel, Hollerbornstraße, Dienstag, 21.12.2021, 18:30 Uhr bis Dienstag, 21.12.2021, 19:20 Uhr

(mh) Am Dienstagabend wurden in der Hollerbornstraße durch unbekannte Täter mehrere Spinde im Umkleidebereich eines Schwimmbades aufgebrochen, als die Geschädigten sich in der Schwimmhalle befanden. Der oder die Täter nutzten dabei ein unbekanntes Brechwerkzeug zum Aufstemmen, es entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro. Den Geschädigten wurden so Smartphones und Geldbörsen gestohlen. Personen, die Hinweise auf die Täter geben können oder merkwürdige Beobachtungen rund um das Schwimmbad gemacht haben, werden gebeten, unter der Nummer (0611) 345-0 mit der Polizei in Kontakt zu treten.

4. Im Bus mit Pfefferspray attackiert,

Wiesbaden, Mitte, Kochbrunnenplatz, Dienstag, 21.12.2021, 13:45 Uhr,

(mh) Am Dienstagmittag wurde ein 14-Jähriger in einem Bus in Wiesbaden auf der Fahrt zum Wiesbadener Hauptbahnhof von Unbekannten mit einem Pfefferspray attackiert. Der Geschädigte wartete zusammen mit zwei Jugendlichen an der Bushaltestelle auf Höhe des Kochbrunnenplatzes. Diese sprühten hier bereits ohne erkennbaren Grund mit einem Pfefferspray auf den Boden. Bei Eintreffen des Busses stiegen die Jugendlichen und der Geschädigte zusammen ein. Während der Fahrt wurde der 14-Jährige aus unbekannter Richtung mit Reizstoff besprüht. Die mutmaßlichen Täter werden wie folgt beschrieben. Der Erste war männlich, ca. 16-17 Jahre alt, ca. 190 cm groß, hatte eine schlanke Statur und schwarze, lockige Haare. Er war bekleidet mit einer dicken, dunkelblauen Jacke, einer blauen Jeans und einem weißen Rucksack. Der Zweite war ebenfalls männlich, ca. 15-16 Jahre alt, ca. 180 cm groß, hatte eine sehr kurze "Boxer"-Frisur und trug einen Pullover in den Farben lila, weiß und grau. Mögliche Zeuginnen und Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise auf die Identität der Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 bei der Polizei zu melden.

5. Dieb bei Tatausführung gestört,

Wiesbaden, Klarenthal, Geschwister-Scholl-Straße, Dienstag, 21.12.2021, 20:40 Uhr,

(mh) Am Dienstagabend ist in einer Schule in der Geschwister-Scholl-Straße in Wiesbaden ein Dieb während des Versuchs, einen Computer abzubauen und zu entwenden, von einem Hausmeister erwischt worden und geflohen. Der unbekannte Täter begab sich in den Bereich der Kantine und versuchte dort, ein fest verbautes Gerät zu entwenden. Als er von einem Hausmeister bemerkt wurde, trat er die Flucht an. Der unbekannte Täter war männlich, ca. 17-20 Jahre alt, 170-175 cm groß, schlank, hatte kurze braune Haare und blaue Augen. Bekleidet war der Mann mit einer schwarzen Winterjacke mit Kapuze.

Hinweisgeber oder Hinweisgeberinnen zur Tat oder der Identität des Täters werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 bei der Polizei zu melden.

6. 56-Jähriger von Unbekanntem getreten, Wiesbaden, Südost, Schwarzenbergstraße, Dienstag, 21.12.2021, 15:45 Uhr,

(mh) Am Dienstagnachmittag wurde ein 56-jahre alter Mann von einem Unbekannten in der Schwarzenbergstraße in Wiesbaden getreten. Der Geschädigte stand auf dem Bürgersteig der Straße, als er durch einen Mann angesprochen wurde. Dieser habe plötzlich nach dem Geschädigten getreten und sei dann in Richtung der Bushaltestelle am ESWE-Bad geflüchtet. Der Täter sei männlich, ca.25-30 Jahre alt, 180 cm groß und von normaler Statur gewesen. Er habe glatte, hellbraune Haare gehabt und einen Bart getragen. Bekleidet war er mit einem weißen Sweatshirt mit Kapuze, einer blauen Jeans und einer weißen Schirmmütze.

Personen, die Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Nummer (0611) 345-0 an die Polizei zu wenden.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell