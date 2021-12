Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Pressemitteilung der Wiesbadener Kriminalpolizei - Mann durch Schüsse schwer verletzt

Wiesbaden (ots)

Wiesbaden-Dotzheim, Dolomitenstraße / Schönbergstraße, Samstag, 18.12.2021, 22:20 Uhr

(fh)Am späten Samstagabend wurde ein Mann im Bereich der Kreuzung Dolomitenstraße / Schönbergstraße in Wiesbaden-Dotzheim durch Schüsse schwer verletzt. Der Täter befindet sich derzeit auf der Flucht. Gegen 22:20 Uhr hielten sich ein 34-jähriger Wiesbadener und sein 30 Jahre alter Begleiter an der genannten Örtlichkeit auf. Hier habe sich ein bislang unbekannter Mann den beiden genähert und Schüsse in ihre Richtung abgegeben. Der 34-Jährige wurde getroffen und schwer verletzt. Er musste im weiteren Verlauf in ein Krankenhaus gebracht werden. Der dunkel gekleidete Täter sei daraufhin über die Schönbergstraße in Richtung der Kohlheckstraße geflüchtet. Im Rahmen der umfangreichen Fahndungsmaßnahmen konnte der Täter bislang nicht festgenommen werden. Die Hintergründe des Vorfalls sind derzeit noch unklar und Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Weitere Informationen können zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht erteilt werden.

Personen, die gestern Abend im besagten Bereich verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Angaben zur Tat machen können, werden gebeten, sich mit der Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell