Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: 61-Jährige durch Pfefferspray und Messerangriff verletzt +++ Ladendieb von Detektiv und Passanten an der Flucht gehindert +++ Schlüssel verloren - Fahrzeug entwendet +++ Corona-Kontrollen

Wiesbaden (ots)

1. 61-Jährige durch Pfefferspray und Messerangriff verletzt, Wiesbaden, Biebrich, Klagenfurter Ring, Donnerstag, den 16.12.2021, 19:45 Uhr,

(mh) Am Donnerstagabend ist eine 61-Jährige Frau aus Mannheim im Klagenfurter Ring von drei Täterinnen mit Pfefferspray und einem Messer verletzt worden. Die Frau besuchte eine Bekannte in Wiesbaden, als sie vor dem Haus in der Nähe eines Getränkemarktes von drei Frauen attackiert wurde. Die Angreiferinnen besprühten die Geschädigte zunächst mit einem Pfefferspray, danach wurden ihr mit einem Messer Verletzungen zugefügt. Als eine Zeugin auf das Geschehen aufmerksam wurde, ließen die Frauen von der Geschädigten ab und flüchteten fußläufig. Die Identität zweier Angreiferinnen konnten bereits ermittelt werden. Es handelt sich mutmaßlich um zwei 77 und 53 Jahre alte Frauen aus dem Kreis Alzey-Worms. Hintergrund der Tat sind nach aktuellem Stand private Streitigkeiten zwischen den Beteiligten.

Personen, die Zeugen der genannten Tathandlungen geworden sind, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzten.

2. Ladendieb von Detektiv und Passanten an der Flucht gehindert, Wiesbaden, Mitte, Kirchgasse, Donnerstag, 16.12.2021, 16:00 Uhr,

(mh) Am Donnerstagnachmittag konnte in der Kirchgasse in Wiesbaden gegen 16:00 Uhr ein Ladendieb von einem Ladendetektiv sowie mehreren Passanten an der Flucht gehindert werden. Der 17-jährige Täter hatte zusammen mit einem bislang unbekannten Mittäter in einer Drogeriekette in der Kirchgasse Parfum in eine Tasche gesteckt und das Geschäft ohne zu zahlen verlassen. Vor der Tür wurden beide vom Ladendetektiv angesprochen, woraufhin diese die Flucht ergriffen. Vor einem Bekleidungsgeschäft konnte der 17-jährige dann durch den Detektiv und mehrere Passanten bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Hierbei schlug der Täter dem Ladendetektiv mehrfach mit der Hand ins Gesicht. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen räuberischem Diebstahl.

Zum zweiten, noch unbekannten, Täter liegt eine Personenbeschreibung vor. Dieser sei männlich, ca. 20 Jahre alt und ca. 170 cm groß. Seine Haare seien schwarz, seitlich kurz und oben etwas länger. Er habe einen weißen Trainingsanzug mit schwarzen Streifen auf den Schultern und an der Hose getragen. Dazu trug er eine weiße Basecap, ebenfalls mit schwarzen Streifen und schwarze Nike Schuhe mit weißen Sohlen. Personen, die Hinweise zur Identität des Täters oder zum Tatgeschehen geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 bei der Polizei zu melden.

3. Schlüssel verloren - Fahrzeug entwendet, Wiesbaden, Mainz-Kastel, Frankfurter Straße, Mittwoch, den 15.12.2021, 23:00 Uhr bis Donnerstag, den 16.12.2021, 10:00 Uhr,

(mh) In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag verlor ein 52-jähriger Mann aus dem Kreis Mainz-Bingen in der Frankfurter Straße in Wiesbaden den Schlüssel zu seinem Fahrzeug. Am nächsten Morgen stellt er fest, dass sein silberner Opel Agila durch unbekannte Täter entwendet worden war. Das Kennzeichen des gestohlenen Wagens lautet MZ-P 2426. Er ist mit einem Schriftzug eines Lieferdienstes für Mahlzeiten beklebt. Personen, die Hinweise zum Verbleib des Opels geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

4. Corona-Kontrollen im ÖPNV und auf dem Weihnachtsmarkt Wiesbaden, Dienstag, 14.12.2021 und Mittwoch, 15.12.2021,

(mh) Am Dienstag, den 14.12.2021 und Mittwoch, den 15.12.2021, fanden im Bereich Wiesbaden geplante Corona-Kontrollaktionen im ÖPNV und auf dem Weihnachtsmarkt statt. Insgesamt wurden an beiden Tagen 8 Buslinien und 125 Personen kontrolliert. Dabei konnten keine Verstöße festgestellt werden, was für eine breite Annahme der Maßnahmen durch die Bevölkerung spricht. In einer Kontrolle wurde ein Beamter durch eine kontrollierte Person beleidigt, hierzu wurde eine Anzeige gefertigt. Insgesamt lässt sich aber festhalten, dass die Bürger positiv auf die Kontrollen reagierten.

5. Aktueller Blitzerreport,

Wiesbaden,

(mh) Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. In der kommenden Woche finden ausschließlich unangekündigte Messungen statt.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell