Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Pkw touchiert und weitergefahren

Bad Gandersheim (ots)

Kreiensen, Wilhelm-Raabe-Straße 12, vom 26.02.2022 12:00 Uhr bis 01.03.2022 07:35 Uhr Im genannten Zeitraum hat ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen am rechten Fahrbahnrand geparkten weißen Pkw Opel Zafira eines 39-jährigen aus Kreiensen am vorderen linken Kotflügel touchiert. Ursächlich dürfte ein Transporter oder Klein-Lkw gewesen sein. Der Schaden am Opel beträgt ca. 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Bad Gandersheim unter der Tel.Nr. 05382-919200 (bas)

