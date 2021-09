Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Weststadt: Einbruch in Kunst- und Antiquitätenhandel - Polizei sucht Zeugen

Heidelberg-Weststadt (ots)

In der Zeit zwischen Dienstag, 00:00 Uhr und Mittwoch, 11:00 Uhr brachen ein oder mehrere Unbekannte in eine Antiquitäten-Galerie in der Rohrbacher Straße ein. Der oder die unbekannten Täter gelangten in die Galerieräume, indem sie augenscheinlich die notdürftige Verschalung eines Fenster eintraten. Außer Uhren und Schmuck wurde zwei Musikinstrumente, eine Trompete und ein Akkordeon, entwendet. Der Diebstahlsschaden wird auf mehrere 10.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte übernimmt die Ermittlungen in dieser Sache und bittet Zeugen, sich unter Tel. 06221 99-1700 zu melden.

