POL-PDMY: Streitigkeiten bei Weinfest Heimersheim

Mayen (ots) - Am Donnerstag, den 19.08.2022 zwischen 08:25 Uhr und 14:15 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein weißer Dacia parkte ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand in der Kolpingstraße auf Höhe der Hausnummer 31 in Mayen in Fahrtrichtung Kelberger Straße. Der Verursacher kollidierte vermutlich beim Vorbeifahren mit seinem rechten Außenspiegel mit dem linken Außenspiegel des geparkten Dacia. Dadurch ...

mehr