POL-PDMY: Autofahrer gesucht

Ahrbrück (ots) - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, den 19.08.2022 wurde gegen 03.35 Uhr in die Aral-Tankstelle in der Hauptstraße in Ahrbrück eingebrochen. Die Täter hebelten dazu die Eingangstür zum Verkaufsraum auf und entwendeten anschließend zahlreiche Zigarettenschachteln im Bereich des Verkaufstresens. Diese verstauten sie in einer großen mitgeführten Tasche und flüchteten. Nach den bisherigen Erkenntnissen dürften mindestens drei Täter beteiligt ...

mehr