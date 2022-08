POL-PDMY: Einbruch in Tankstelle

Hohenleimbach (ots) - Am Dienstag, den 16.08.2022 zwischen 08:00 Uhr und 17:15 Uhr kam es in Hohenleimbach in der Straße 'Auf der Schlatt' zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein PKW parkte ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand in Längsaufstellung und wurde durch ein bisher noch unbekanntes Fahrzeug an der Fahrerseite beschädigt. Wer Hinweise zum Unfallverursacher machen kann, setzt sich bitte mit der Polizei in Adenau in Verbindung. Polizeiinspektion Adenau 02691/925-0 ...

mehr