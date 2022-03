POL-GM: Kennzeichen in Reichshof gestohlen

Engelskirchen (ots) - In der Nacht zu Freitag (10./11. März) ist in ein Geschäft auf der Hauptstraße in Engelskirchen-Ründeroth eingebrochen worden. Zwischen 19.30 und 05.30 Uhr konnten die Täter den aus einer gläsernen Schiebetür bestehenden Eingang gewaltsam öffnen und so in die Geschäftsräume eindringen. Mit zwei Spardosen und einem Telefon flüchteten die Täter unerkannt. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 81990. ...

