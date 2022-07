Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Schlägerei vor der Christuskirche

Mainz (ots)

Zu einem größeren Einsatz der Mainzer Polizeiinspektionen kam es am Donnerstagabend auf der Grünanlage der Kaiserstraße. Gegen 22:00 Uhr gingen mehrere Meldungen über eine Schlägerei zwischen mindestens acht Personen bei der Notrufzentrale des Polizeipräsidiums ein. Beim Eintreffen der ersten Funkstreife war die Auseinandersetzung im Bereichs des Brunnens vor der Christuskirche noch im Gange und ein 23-Jähriger trat auf eine andere Person ein. Zudem wurde mit Flaschen auf Personen geworfen. Nachdem die Polizeikräfte dazwischen gegangen waren und dem 23-jährigen Hauptaggressor die Handschellen anlegen wollten, kamen weitere Personen hinzu, störten die polizeiliche Maßnahme und versuchten die Ingewahrsamnahme des 23-Jährigen zu verhindern. Ein 16-Jähriger ging hierbei immer wieder körperlich gegen die Polizeikräfte vor. Erst mit hinzukommen weiterer Funkstreifen und der mehrfachen Androhung des Tasereinsatzes konnte die Meute in Schach gehalten und der Aggressor in Gewahrsam genommen werden. Hierbei wurden eine 24-jährige Polizeibeamtin und ein 30-jähriger Polizeibeamter leicht verletzt. Der 23-Jährige war bereits erheblich polizeilich in Erscheinung getreten. Ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstands gegen Polizeibeamte, sowie diverser Körperverletzungshandlungen wurden eingeleitet.

