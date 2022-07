Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Zu schnell unter Alkoholeinfluss unterwegs

Mainz (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen fiel einer Funkstreife des Mainzer Altstadtreviers in der Binger Straße eine Mercedes E-Klasse auf, die mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Saarstraße unterwegs war. Auch als die Funkstreife gegen 02:29 Uhr zu dem Mercedes aufgeschlossen hatte, fuhr dieser weiterhin deutlich zu schnell. Bei einer anschließenden Verkehrskontrolle, fiel den beiden Polizeibeamten auf, dass der 54-jährige Fahrer leicht schwankte, glasige Augen hatte und nach Alkohol roch. Bei einem Atemalkoholtest konnte ein Wert von über 1,2 Promille festgestellt werden. Der 54-Jährige musste im Anschluss mit zur Polizeidienststelle, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Zudem wurde seine Fahrerlaubnis vorläufig entzogen, der Führerschein beschlagnahmt und die E-Klasse musste abgeschleppt werden. Zudem erwartet den Fahrer nun ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

