Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz-Altstadt - Erneuter "Dooring-Unfall"

Mainz (ots)

Eine 40-jährige Radfahrerin befährt am Samstagnachmittag die Gaustraße bergauf. Am rechten Fahrbahnrand sind dort Autos geparkt. In Höhe des Anwesens Nr. 5 öffnet der 34-jährige Fahrer eines PKW die Fahrertür, ohne auf den von hinten ankommenden Verkehr zu achten. Dabei prallt die Fahrertür gegen die Radfahrerin und stößt diese um. Die Radfahrerin erleidet dabei leichte Verletzungen. Ein Unfallermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

