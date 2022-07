Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Einbruch in KiTa

Mainz-Bretzenheim (ots)

Eine Kindertagesstätte im Stadtteil Bretzenheim wurde in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag Ziel von bislang unbekannten Einbrechern. Die Täter kletterten zunächst über einen Zaun auf das Gelände und verschafften sich durch Aufhebeln einer Tür Zutritt zum Gebäude der KiTa. Nachdem die Räumlichkeiten durchwühlt wurden, stahlen die Täter nur diverse kleineren Gegenstände und flüchteten in unbekannte Richtung. Der Kriminaldauerdienst der Mainzer Polizei hat am Tatort erste Spuren gesichert. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

