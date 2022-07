Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Randale im Fast Food Restaurant

Mainz-Bretzenheim (ots)

Für eine 25-jährige Dame endete der Mittwochabend mit einer Strafanzeige und einem lebenslangen Hausverbot. Gegen 21:55 Uhr befand sich die 45-jährige Schichtleiterin im Bereich der Kassen des Schnellrestaurants, als sie von der 25-jährige Kundin erheblich angepöbelt wurde. Die Kundin wollte sich über zu kaltes Essen beschweren, wurde aber direkt handgreiflich, packte die Geschädigte am Kragen und riss ihr eine Kette vom Hals. Anschließend spuckte die Randaliererin der Schichtleiterin ins Gesicht und beleidigte sie mit abwertenden Kommentaren über ihre asiatische Herkunft. Von zwei Funkstreifen der Polizeiinspektion Mainz 3 konnte die Lage beruhigt werden. Gegen die 25-Jährige wurden Strafanzeigen wegen Beleidigung und Körperverletzung gefertigt. Zudem musste die Beschuldigte mit zur Polizeidienststelle, wo sie erkennungsdienstlich behandelt wurde. Sie war in der Vergangenheit bereits erheblich polizeilich in Erscheinung getreten. Zusätzlich erhielt die Beschuldigte ein lebenslanges Hausverbot für das Schnellrestaurant.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell