Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Fahrgast ohne Ticket leistet Widerstand

Offenburg (ots)

Weil ein georgischer Staatsangehöriger gestern Abend ohne Ticket mit einem ICE von Basel nach Offenburg unterwegs war und dem Zugbegleiter jegliche Angaben zu seiner Person verweigerte, wurde am Bahnhof Offenburg eine Streife der Bundespolizei hinzugezogen. Der 19-Jährige weigerte sich auch gegenüber den Beamten sich auszuweisen, führte aber einen georgischen Reisepass mit sich, den er in der Hand hielt. Beim Versuch den Pass in Augenschein zu nehmen, schlug der Georgier nach der Hand des Beamten. Da er sich auch sonst aggressiv und unkooperativ verhielt, wurde er mit Hilfe einer weiteren Streife auf die Dienststelle verbracht. Dort konnten außer dem Reisepass keine weiteren für die Einreise oder den Aufenthalt in Deutschland notwendigen Dokumente, jedoch eine geringe Menge Betäubungsmittel aufgefunden werden. Er muss nun mit Anzeigen wegen Verstößen gegen das Aufenthalts- und Betäubungsmittelgesetz, Erschleichen von Leistungen sowie wegen Widerstand gegen Polizeivollzugbeamte rechnen. Nach Abschluss der Maßnahmen musste er in die Schweiz zurück und erhält eine mehrjährige Widereinreisesperre für Deutschland.

