POL-HI: Verkehrsunfall mit Anhänger auf der L489 bei Sibbesse

Hildesheim (ots)

Sibbesse (neu) - Am 18.01.2022, gegen 17:50 Uhr, befuhr ein 64-jähriger aus Nordstemmen mit seinem Volvo V70 und einem Anhänger die L 489 von Adenstedt kommend in Richtung Grafelde. Zum genannten Unfallzeitpunkt kam ihm ein Lkw entgegen. Da der Lkw sehr nahekam, wich der 64-jährige auf den Seitenstreifen aus. Der Anhänger kollidierte durch das Ausweichmanöver mit einem Baum, wurde entkoppelt und kam im Straßengraben zum Stehen. Der Lkw-Fahrer fuhr unbeirrt weiter und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Am Anhänger entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro. Zeugen, welche den Unfallhergang beobachten konnten oder Hinweise zum unfallflüchtigen Lkw machen können, melden sich bitte beim Polizeikommissariat Alfeld unter der Telefonnummer 05181/9116-0.

