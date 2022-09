Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Mann entwendet Damenjeans und Handtasche - Polizei stellt Ladendieb

Herford (ots)

(jd) Die Mitarbeiterin eines Geschäfts am Gehrenberg bemerkte am Samstag (24.9.) einen Mann, der um etwa 16.30 Uhr eine Damenjeans und eine grüne Handtasche im Wert von über 160 Euro an sich nahm und ging. Die Frau sprach den ihr unbekannten Mann daraufhin an, sodass dieser zu Fuß in Richtung Johannisstraße davonlief. Die zuvor entwendeten Gegenstände warf er auf seiner Flucht von sich. Die Frau alarmierte die Polizei. Im Rahmen der unmittelbar eingeleiteten Fahndung trafen die Beamten am Bergertorwall auf einen Tatverdächtigen, auf den die Beschreibung der Mitarbeiterin zutraf. Es handelt sich bei ihm um einen 28-jährigen Herforder, der sich nun wegen Ladendiebstahls verantworten muss. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen auf der Herforder Wache, wurde er entlassen.

