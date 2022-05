Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Stockstadt: Bargeld und Schmuck bei Einbruch erbeutet

Stockstadt (ots)

Im Laufe des Wochenendes war ein Wohnhaus in der Vorderstraße in Stockstadt im Visier Krimineller. Zwischen 12 Uhr am Samstag (21.05.) und 6 Uhr am folgenden Morgen drangen die bislang noch unbekannten Täter gewaltsam in das Anwesen ein. Im Inneren wurden die die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen durchsucht. Mit der Beute im Wert von mehreren Hundert Euro ergriffen die Eindringlinge anschließend die Flucht. Das Kommissariat 21/22 der Rüsselsheimer Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in dieser Sache übernommen und hofft auf Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06142/696-0.

