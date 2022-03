POL-HWI: Verkehrseinschränkungen am kommenden Montag

Grevesmühlen (ots) - Wegen mehrerer zerstochener Fahrzeugreifen hat die Kriminalpolizei aus Grevesmühlen die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. In der Nacht zum zurückliegenden Dienstag machten sich Unbekannte an drei im Ploggenseering geparkten Fahrzeugen zu schaffen und beschädigten jeweils einen Vorderreifen. Der Gesamtschaden wird auf 500 Euro geschätzt. Zeugen, die in diesem Zusammenhang ...

