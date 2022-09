Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Körperverletzung und Raub nahe des Herforder Bahnhofs - Smartphone entwendet

Herford (ots)

(jd) Ein 17-jähriger und ein 19-jähriger Mann aus Bad Salzuflen gingen am Samstag (24.9.) um kurz nach 2 Uhr von der Steinstraße durch eine Unterführung in Richtung Bahnhof. In der Unterführung befanden sich etwa 15 Personen, die die beiden Männer unvermittelt schlugen und traten. Kurz darauf ließen die etwa 18 bis 24 Jahre alten Männer von den beiden Bad Salzuflern ab und gingen in Richtung Steinstraße davon. Der 17-Jährige bemerkte dann, dass sein hochpreisiges Smartphone entwendet wurde. Mittels eines hinzugerufenen Rettungswagens wurde er mit leichten Verletzungen in ein nahegelgenes Krankenhaus gebracht. Eine erste Fahndung im Nahbereich nach den bisher unbekannten Tätern verlief negativ. Die Polizei bittet daher Zeugen, die Angaben zu dieser Personengruppe machen können, sich unter 05221/880 zu melden.

