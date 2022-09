Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfallflucht - Alkoholisierter Autofahrer prallt gegen Baum

Vlotho (ots)

(jd) Am Sonntag (25.9.) fuhr ein 26-jähriger Mann aus Münster gegen 6.15 Uhr mit seinem Volvo auf der Mindener Straße in Richtung Porta Westfalica. Er durchfuhr zunächst den Kreisverkehr Mindener Straße / Höferweg und stieß dann gegen einen Stromverteilerkasten, eine Laterne und kam schlussendlich an einem Baum zum Stehen. Der 26-Jährige rief daraufhin ein Abschleppunternehmen und informierte einen Angehörigen über den Unfall. Dieser erschien etwa zeitgleich mit dem Abschleppunternehmer am Unfallort und fuhr dann gemeinsam mit dem 26-Jährigen davon. Der Mitarbeiter des Abschleppunternehmens alarmierte daraufhin die Polizei. Zwischen den Kreuzungen zur Valdorfer Straße und zur Bonneberger Straße wurde der vom Zeugen beschriebene Pkw von den Polizeibeamten angetroffen. Da der leicht verletzte 26-Jährige deutliche Anzeichen von Alkoholkonsum zeigte, wurde er zur Entnahme einer Blutprobe auf die Herforder Wache gebracht. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt und das Führen fahrerlaubnispflichtiger Fahrzeuge wurde untersagt. Es entstand insgesamt ein Sachschaden von rund 17.000 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell