Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich - Zwei Personen leicht verletzt

Herford (ots)

(jd) Ein 20-jähriger Bielefelder fuhr gestern (20.9.), um 16.10 Uhr mit seinem VW auf der Mindener Straße in Richtung Saarstraße. An der Kreuzung zur B61 beabsichtigte er, nach links auf die B61 abzubiegen und ordnete sich entsprechend auf der Abbiegespur an der dortigen Ampelanlage ein. Als die Ampel Grünlicht zeigte, fuhr der 20-Jährige los und bog nach links ab. Gleichzeitig fuhr in entgegengesetzter Richtung ein 60-jähriger Bielefelder, der an der Ampelanlage geradeaus in Richtung Mindener Straße fuhr. Während des Abbiegevorgangs stieß der VW dann in den entgegenkommenden Citroen. Durch die Wucht des Aufpralls verletzten sich beide Fahrer leicht und wurden in umliegende Krankenhäuser für jeweils ambulante Behandlungen gebracht. Der Sachschaden an den Fahrzeugen liegt bei rund 11.000 Euro.

