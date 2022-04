Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Ein verletzter Beifahrer und 20.000 Euro Sachschaden nach Verkehrsunfall -#polsiwi

Kreuztal-Ferndorf (ots)

Ein verletzter Beifahrer und 20.000 Euro Sachschaden lautet die Bilanz nach einem Verkehrsunfall in Kreuztal-Ferndorf.

Der Unfall ereignete sich am Samstagnachmittag (23.04.2022) auf der Marburger Straße in Höhe der Einmündung "Vorm Berge". An dieser Stelle regelt eine Ampel den Verkehr. Für einen 29-jährigen Seat-Fahrer, der in Richtung Hilchenbach auf der Marburger Straße unterwegs war, soll laut Aussagen mehrerer Personen die Ampel Rotlicht signalisiert haben. Er sei trotz des Rotlichts zügig in den Einmündungsbereich hineingefahren. Zu diesem Zeitpunkt beabsichtigte ein 64-jähriger Mann mit seinem PKW aus der Straße "Vorm Berge" nach links auf die Marburger Straße abzubiegen. Bereits vor ihm soll ein weiteres Fahrzeug bei Grünlicht auf die Marburger Straße gefahren sein. Als der 64-Jährige den herannahenden PKW des 29-Jährigen erkannte, versuchte er noch zu bremsen. Auch ein Ausweichmanöver des 29-Jährigen kam zu spät, so dass beide Autos kollidierten. Hierbei wurde der 31-jährige Beifahrer des Seat-Fahrers leicht verletzt. Der Gesamtsachschaden dürfte sich auf ca. 20.000 Euro belaufen. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Das Verkehrskommissariat in Kreuztal hat die Ermittlungen aufgenommen. Den 29-jährigen erwartet eine Strafanzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell