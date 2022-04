POL-SI: Vier Gasflaschen sichergestellt - Polizei sucht Besitzer - #polsiwi

Siegen-Wittgenstein (ots) - Der Verkehrsdienst der Kreispolizeibehörde hat in den vergangenen Tagen mehrere Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Am Montag (18.04.2022) führten die Beamten eine Kontrolle auf der Hüttentalstraße (HTS) in Siegen durch. Von 2260 gemessenen Fahrzeugen waren 115 Fahrzeugführer zu schnell. In den meisten Fällen blieb es bei einem ...

mehr