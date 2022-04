Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Drei Fahrverbote nach Geschwindigkeitskontrollen - #polsiwi

Siegen-Wittgenstein (ots)

Der Verkehrsdienst der Kreispolizeibehörde hat in den vergangenen Tagen mehrere Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt.

Am Montag (18.04.2022) führten die Beamten eine Kontrolle auf der Hüttentalstraße (HTS) in Siegen durch. Von 2260 gemessenen Fahrzeugen waren 115 Fahrzeugführer zu schnell. In den meisten Fällen blieb es bei einem Verwarngeld. 26 Verkehrsteilnehmer erwartet eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.

Negativer Spitzenreiter war ein Volvo, der 131 km/h auf dem Tacho hatte. Erlaubt waren an dieser Stelle 80 km/h. Laut Regelsatz des Bußgeldkatalogs erwarten den Fahrer zwei Punkte, 480 Euro Bußgeld und ein einmonatiges Fahrverbot.

Am Mittwoch (20.04.2022) kontrollierten die Beamten in der Grimbergstraße in Niederdielfen. 104 von 1263 gemessenen Fahrzeugen waren zu schnell. Zwei Autofahrern droht nun ein Fahrverbot.

Bei erlaubten 50 km/h fuhren sie mit 82 und 89 km/h in die Kontrolle. Laut Regelsatz des Bußgeldkatalogs gibt es dafür zwei Punkte, 260 Euro Bußgeld und einen Monat Fahrverbot.

Die Polizei weist nochmals eindringlich darauf hin: Geschwindigkeit ist der Killer Nr. 1 auf unseren Straßen. Die Ordnungshüter bitten daher: Fahren Sie mit angemessener Geschwindigkeit, damit Sie und alle anderen Verkehrsteilnehmer gesund und unfallfrei ans Ziel kommen.

