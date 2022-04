POL-SI: Nach Ausweichversuch: Skateboardfahrer stürzt und verletzt sich - #polsiwi

Neunkirchen (OT Zeppenfeld) (ots) - Unbekannte Täter sind in der vergangenen Woche in zwei Firmengebäude in Neunkirchen-Zeppenfeld eingebrochen. Von Mittwoch (13.04.2022) auf Donnerstag schlugen die Täter in der Straße "In der Au" zu. Sie warfen das Fenster eines Büros ein und durchsuchten anschließend mehrere Räume. Ob die Einbrecher dabei Beute machten, ist noch unklar. In der folgenden Nacht von Donnerstag auf ...

