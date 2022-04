Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Täter brachen in zwei Firmen ein - #polsiwi

Neunkirchen (OT Zeppenfeld) (ots)

Unbekannte Täter sind in der vergangenen Woche in zwei Firmengebäude in Neunkirchen-Zeppenfeld eingebrochen.

Von Mittwoch (13.04.2022) auf Donnerstag schlugen die Täter in der Straße "In der Au" zu. Sie warfen das Fenster eines Büros ein und durchsuchten anschließend mehrere Räume. Ob die Einbrecher dabei Beute machten, ist noch unklar.

In der folgenden Nacht von Donnerstag auf Freitag (15.04.2022) suchten unbekannte Täter erneut die Straße "In der Au" auf. Sie hebelten das Fenster eines Gartencenters auf und durchwühlten mehrere Büros. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet.

Die Kriminalpolizei in Siegen bittet Zeugen um Hinweise unter der 0271/7099-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell