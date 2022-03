Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Eschede - Polizei sucht Zeugen nach Körperverletzung

Celle (ots)

Am Sonntag, den 06.03.2022, kam es gegen 21.30 Uhr in Eschede, Bahnhofstraße zu einer Körperverletzung Zwei Täter hatten das 22- jährige Opfer völlig überraschend aus dem Hinterhalt angegriffen und geschlagen. Die Täter konnten unerkannt flüchten. Das Opfer war zuvor um 21.17 Uhr mit dem Zug aus Richtung Celle kommend am Bahnhof in Eschede angekommen. Mit ihm stiegen noch weitere Personen aus den Zug. Diese Personen werden gebeten sich bei der Polizeistation Eschede, Tel.: 05142-988760, zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell