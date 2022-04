Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Zwei verletzte Radfahrer am Wochenende -#polsiwi

Siegen (ots)

Am Wochenende gab es zwei Verkehrsunfälle, bei denen zwei Radfahrer verletzt wurden.

Am Samstagmittag (23.04.2022) ist ein 42-jähriger Radfahrer mit seinem Pedelec auf dem Gehweg der Eiserfelder Straße in Richtung Siegen-Innenstadt unterwegs gewesen. Der Gehweg ist an dieser Stelle nicht für Radfahrer freigegeben, zudem befuhr der 42-Jährige den Gehweg entgegen der eigentlichen Fahrtrichtung. Ein 44-jähriger Mann wollte von einem Gelände in der Nähe der Einmündung "Marienhütte" mit seinem PKW auf die Eiserfelder Straße einfahren. Als er mit dem Fahrzeug auf den Gehweg fuhr, erfasste er dabei das Pedelec, so dass der Radfahrer stürzte und sich leicht verletzte. Das hochwertige Fahrrad war nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtsachschaden dürfte sich auf ca. 9.000 Euro belaufen.

In den frühen Morgenstunden des heutigen Montags (25.04.2022, 04:30 Uhr) ist ein 40-jähriger Radfahrer bei einem Verkehrsunfall in Siegen-Weidenau leicht verletzt worden. Der Radfahrer war auf der Siegstraße in Richtung Breite Straße unterwegs. In Höhe der Einmündung zur Ostrampe (Auffahrt B 62) wollte ein 52-jähriger Autofahrer nach links in die Siegstraße Richtung Dreis-Tiefenbach abbiegen. Hierbei übersah er nach bisherigen Erkenntnissen den Radfahrer, so dass der PKW das Fahrrad erfasste. Infolge des Sturzes verletzte sich der 40-Jährige leicht.

Den Gesamtsachschaden bezifferte die Polizei auf ca. 2.000 Euro.

Das Verkehrskommissariat Siegen hat in beiden Fällen die Ermittlungen übernommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell