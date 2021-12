Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Unter Cannabis-Einfluss mit dem Auto unterwegs...

Landau (ots)

...war gegen halb 2 am Morgen des 4.12. in Landau ein 19-jähriger in der Nähe der Aral-Tankstelle. Der im Zuge der Verkehrskontrolle gewonnene Verdacht einer Drogenbeeinflussung bestätigte sich beim Urin-Test. Eine Blutprobe wurde entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Auf den Beschuldigten wartet ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

