Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Betrunken auf der A65 unterwegs

A65 Haßloch

Ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer meldete am 04.12.2021 gegen 01:20 Uhr einen Transporter, welcher auf dem Standstreifen der A65 im Bereich Haßloch parkte. Polizeibeamte der Polizeiinspektion Edenkoben überprüften die Örtlichkeit zunächst erfolglos, konnten jedoch an einer Tankstelle den Transporter sowie den sich aus dem Fenster lehnenden Fahrzeugführer feststellen, welcher sich seines Mageninhaltes entledigte. Für seinen außerplanmäßigen Stopp auf der Autobahn könnte die festgestellte Alkoholisierung von knapp zwei Promille verantwortlich gewesen sein. Neben der Entnahme einer Blutprobe erfolgte die Beschlagnahme seines Führerscheins. Die geplante Heimreise in die Vorderpfalz musste er daraufhin mit einem Taxi antreten.

