Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Ruhestörung durch Hundegebell

Einbeck (ots)

Einbeck (Kr.) 08.08.2021, 12:00 - 15:48 Uhr

Am Sonntag, den 08.08.2021 beschwerten sich gleich mehrere Anwohner im Negenborner Weg über das Bellen eines Hundes in der Nachbarschaft. Der Hund sollte nach deren Angaben bereits mehrere Stunden fortlaufend bellen und so die sonntägliche Ruhe stören. Der Sachverhalt sei in der Vergangenheit bereits mehrfach vorgekommen und Gespräche mit dem Hundehalter seien jedesmal erfolglos gewesen. Auch bei einem anschließenden Gespräch mit den eingesetzten Polizeibeamten zeigte sich der verantwortliche Tierhalter uneinsichtig und gab an, dass Hunde nun mal "bellen" würden. Gegen den Mann wurde eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen Ruhestörung eingeleitet.

