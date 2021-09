Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Mit Fahrrad gestürzt

Bühl (ots)

Ein Fahrradunfall beschäftigte am Mittwochabend die Beamten des Polizeireviers Bühl. Zeugen hatten gegen 20:45 Uhr Hilferufe in der Straße 'Einsiedelweg' gemeldet, weshalb sich zwei Streifenbesatzungen auf die Suche nach deren Herkunft machten. Ermittlungen ergaben, dass eine 16-Jährige mit ihrem Fahrrad aus bislang unbekannter Ursache, wohl alleinbeteiligt, zu Fall gekommen war. Hierbei zog sich die Jugendliche leichte Verletzungen zu und wurde in ein umliegendes Klinikum verbracht. Am Fahrrad entstand ein Sachschaden in Höhe von 300 Euro.

/cp

