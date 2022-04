Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Schockanruf - Täter erbeuteten größere Geldsumme -#polsiwi

Betzdorf /Siegen (ots)

Am Freitag (22.04.2022) haben bislang unbekannte Täter einen höheren Geldbetrag nach einem sogenannten Schockanruf erbeutet.

Am Freitagmorgen erhielt die 73-jährige Geschädigte einen Anruf von ihrem vermeintlichen Schwiegersohn, der sie mit Kosenamen ansprach. Er habe angeblich eine Frau totgefahren und nun müsse eine Kaution bezahlt werden. Dann reichte der Anrufer das Telefon an einen vermeintlichen Polizeibeamten weiter. Dieser baute in der Folge weiter Druck auf die Geschädigte auf. Hierbei verfügte er zum Teil über Personaldaten aus dem familiären Umfeld, so dass es auf die Geschädigte sehr authentisch wirkte. Nachdem sie einen höheren Bargeldbetrag bei einem Geldinstitut abgehoben hatte, wurde die 73-Jährige in dem ununterbrochenen Telefongespräch nach Siegen gelotst. Dort sollte sie zunächst mit der dortigen Staatsanwaltschaft verbunden werden. Nachdem dies angeblich nicht geklappt hatte, lotste der Mann die Seniorin zur Emilienstraße. Dort solle eine Beauftragte der Staatsanwaltschaft das Geld abholen. Nachdem die 73-Jährige eine knappe Stunde dort gewartet habe, sei gegen 13:30 - 13:45 Uhr die vermeintliche Kontaktperson gekommen.

Es handelte sich um eine

- ca. 25 - 30 Jahre alte Frau - schlanke Statur - längere blonde Haare, zum Pferdeschwanz zusammengebunden - grauen oder beigefarbenen Trenchcoat - weiße Turnschuhe - auffallend stark geschminkt.

Die Frau nahm das Geld aus dem geöffneten Fenster der Fahrertür entgegen und verließ schnell zu Fuß den Übergabeort. Ob sie anschließend in ein Auto stieg oder sich weiterhin fußläufig entfernte, konnte die 73-Jährige nicht sagen.

Die Kriminalpolizei in Siegen hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0271 / 7099 - 0 zu melden. Von Interesse sind insbesondere die Fragen rund um die Geldabholerin.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell