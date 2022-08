LPI-GTH: Ein Hänger steht im Walde

Gotha (ots) - Gestern, gegen 17.30 Uhr kam es zu einer Auseinandersetzung zweier Männer in deren Verlauf ein Messer zum Einsatz kam. Ein 32 Jahre alter Mann wurde dabei schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die eingesetzten Beamten führten in der Folge einen 26-Jährigen einer Justizvollzugsanstalt zu. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha ...

