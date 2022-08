LPI-GTH: Sachbeschädigung im Kindergarten- Zeugensuche

Georgenthal (Landkreis Gotha) (ots) - Ein oder mehrere Unbekannte gelangten in der Zeit zwischen dem 27. August, 16.00 Uhr und gestern, 06.15 Uhr widerrechtlich auf das Grundstück eines Kieswerkes in der Straße "Am Siegelsberg". In der Folge entwendeten der oder die Täter unter anderem Werkzeug und Kupferkabel. Während der Sachschaden ungefähr 150 Euro beträgt, beläuft sich der Beuteschaden auf circa 2.000 Euro. ...

mehr