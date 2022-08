Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfallflucht- Zeugensuche

Creuzburg (Wartburgkreis) (ots)

Am späten Nachmittag des 21. August befuhr ein bislang unbekannter Fahrer eines LKW mit seinem Fahrzeug die L1017 von Mihla in Richtung Creuzburg. Hier überholte er trotz Gegenverkehrs zwei in gleiche Richtung fahrende Radfahrer. Um eine Kollision zu vermeiden, musste ein entgegenkommender 73-jähriger Fahrer eines Skoda seinen PKW bis zum Stillstand abbremsen. Ein hinter dem Skoda fahrender Motorradfahrer konnte sein Kraftrad nicht mehr rechtzeitig abbremsen und kollidierte mit dem PKW des 73 Jahre alten Mannes. An beiden Fahrzeugen entstand unfallbedingter Sachschaden. Der unbekannte Fahrer des LKW sowie die beiden Radfahrer setzten ihre Fahrt in Richtung Creuzburg fort. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem beteiligten LKW geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0205999/2022) zu melden. (jd)

