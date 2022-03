Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Spiegel touchiert und weitergefahren

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim, Braunschweiger Straße 2, zwischen dem 03.03.2022 von 20:00 Uhr bis 04.03.2022 13:58 Uhr Im angegeben Zeitraum hat ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Pkw einen weißen Suzuki Swift eines 25-jährigen Bad Gandersheimers am linken Außenspiegel touchiert. Hierbei wurde die Spiegelabdeckung abgebrochen. Der Pkw Suzuki war während des Unfalls am rechten Fahrbahnrand der Braunschweiger Straße, Höhe Hausnummer 2, in einer der dortigen Parkplatzmarkierungen, geparkt. Der Schaden am Pkw des 25-jährigen beträgt ca. 200 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Bad Gandersheim unter der Tel.Nr 05382-919200 (bas)

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell