Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Scheibe vom Pkw eingeschlagen und Handtasche entwendet

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim, Ochsenwall 16, 04.03.2022 zwischen 10:30 Uhr und 12:30 Uhr Im angegeben Zeitraum hat ein bislang unbekannter Täter die Seitenscheibe der Beifahrertür eines blauen Ford Fiesta mit einem Stein eingeschlagen. Der Pkw war zur Tatzeit in der Straße Ochsenwall 16 geparkt. Aus dem Fahrzeug der 71-jährigen Geschädigten wurde eine Handtasche mit einem Mobiltelefon und eine geringe Menge Bargeld entwendet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 400 Euro. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang Zeugen. Hinweise bitte an die Polizei Bad Gandersheim unter der Tel.Nr 05382-919200 (bas)

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell